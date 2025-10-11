Скидки
Халил Раунтри прокомментировал поражение нокаутом в бою с Прохазкой на UFC 320

Халил Раунтри прокомментировал поражение нокаутом в бою с Прохазкой на UFC 320
Американский боец полутяжелого веса (до 93 кг) UFC Халил Раунтри прокомментировал поражение в бою с чешским экс-чемпионом Иржи Прохазкой на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка (W) — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Халил Раунтри

«Причина, по которой не проводил тейкдауны, заключается в том, что в тот момент меня к этому не тянуло, поскольку всё было хорошо, пока не стало плохо.

Пропустил левый хук, который попал мне в глаз, это был сильный удар. Когда играешь в видеоигру UFC, иногда персонаж начинает мигать красным, вам приходится спасать его, чтобы вернуться. Настоящая реакция очень на это похожа.

И да, оказался в состоянии, когда мне нужно было спасаться, но он продолжал давить. Итак, я пытался спасти себя, собраться с мыслями, принять нужные решения, пока он давил, это был вопрос тайминга», — сказал Раунтри в подкасте JAXXON.

