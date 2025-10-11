Скидки
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдёт бойцовский турнир UFC Fight Night 261, в главном поединке которого экс-чемпион промоушена в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра встретится с представителем Польши Матеушем Гамротом.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass, а «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Ориентировочное начало поединка между Оливейрой и Гамротом – в 4:30 по московскому времени.

Оливейра показал видео из тренажёрного зала в Лас-Вегасе:

