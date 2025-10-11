«Наполовину русский — я иду до конца». Уокер — о срыве боя с Усманом

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер высказался о срыве поединка с Мухаммедом Усманом. Бой должен был состояться на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт в ночь с 11 на 12 октября.

«Мечтал выступить в Бразилии, в Рио-де-Жанейро – в городе, где я родился. Был готов к войне, но боя нет – соперник ушёл. Это меня сильно расстроило. Уже плакал пять раз. Но всё будет хорошо, в это верю. Я наполовину русский и иду до конца», – приводит слова Уокера Sport24.

Мухаммед Усман (11-4) является младшим братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. В июне он одержал победу по очкам над Хамди Абдельвахабом, прервав серию из двух поражений, которые стали первыми в его карьере в UFC. Вальтер Уокер (14-1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле, в Бразилии.