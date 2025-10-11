Дариуш дал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш сделал прогноз на предстоящий поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены сразятся 15 ноября на турнире UFC 322.

«Мне кажется, что в этом поединке свою роль сыграют габариты. Что касается кардио, у Джека отличная выносливость. Поэтому считаю, что он победит», — сказал Дариуш в интервью журналистке Хелен Йи.

В общей сложности Махачев к настоящему моменту провёл 28 боёв, одержав 27 побед и потерпев одно поражение. Делла Маддалена в 20 боях одержал 18 побед и потерпел два поражения.

Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым: