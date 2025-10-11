Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш дал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш сделал прогноз на предстоящий поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены сразятся 15 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Мне кажется, что в этом поединке свою роль сыграют габариты. Что касается кардио, у Джека отличная выносливость. Поэтому считаю, что он победит», — сказал Дариуш в интервью журналистке Хелен Йи.

В общей сложности Махачев к настоящему моменту провёл 28 боёв, одержав 27 побед и потерпев одно поражение. Делла Маддалена в 20 боях одержал 18 побед и потерпел два поражения.

Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты
Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым:

