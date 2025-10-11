Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш объяснил, почему он не хотел бы видеть бой между Перейрой и Чимаевым

Дариуш объяснил, почему он не хотел бы видеть бой между Перейрой и Чимаевым
Комментарии

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Для Перейры я бы больше хотел видеть крупный бой, вроде поединка с Джоном Джонсом. Ему 38, он может думать о завершении карьеры.

Я не хочу, чтобы Хамзат избил Перейру, я просто говорю честно. Я просто хочу увидеть, как Перейра уйдёт в закат, получив большой бой и большой гонорар. Это то, как я бы хотел видеть завершение карьеры Перейры. Да, я считаю, Хамзата фаворитом боя с Перейрой. Борьба Хамзата сильно отличается от борьбы Анкалаева», — сказал Бенеил Дариуш в интервью Хелен Ли.

Материалы по теме
Перейра против Чимаева. Какие шансы организовать настолько крутой бой?
Перейра против Чимаева. Какие шансы организовать настолько крутой бой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android