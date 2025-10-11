Дариуш объяснил, почему он не хотел бы видеть бой между Перейрой и Чимаевым

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Для Перейры я бы больше хотел видеть крупный бой, вроде поединка с Джоном Джонсом. Ему 38, он может думать о завершении карьеры.

Я не хочу, чтобы Хамзат избил Перейру, я просто говорю честно. Я просто хочу увидеть, как Перейра уйдёт в закат, получив большой бой и большой гонорар. Это то, как я бы хотел видеть завершение карьеры Перейры. Да, я считаю, Хамзата фаворитом боя с Перейрой. Борьба Хамзата сильно отличается от борьбы Анкалаева», — сказал Бенеил Дариуш в интервью Хелен Ли.