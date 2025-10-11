Фигейреду намерен получить бой с Двалишвили после UFC Fight Night 261

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду выразил намерения вернуться в титульную гонку после предстоящего боя на UFC Fight Night 261 с американцем Монтелом Джексоном.

«В субботу я хочу выложиться на 100%, показать, на что способен, и одержать победу. И, конечно, я обязательно попрошу бой за титул. Среди больших имён в дивизионе я единственный, кто ещё не встречался с Мерабом. Надеюсь, что у меня будет возможность сразиться с ним. Верю, что, если я продемонстрирую отличное выступление, это поможет мне получить титульный бой. Именно этого я и добиваюсь», – сказал Фигейреду на канале MMAFightingonSBN в YouTube.