Фото: Костя Цзю встретился со Стивеном Сигалом

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с именитым актёром Стивеном Сигалом.

Фото: Из личного архива Кости Цзю

Константин Цзю — трёхкратный чемпион СССР (1989–1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991), чемпион мира (1991), абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов. В профессиональной карьере он провёл 34 боя, одержал 31 победу (25 — нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием не состоялся. Цзю также работал тренером таких известных боксёров, как Денис Лебедев, Хабиб Аллахвердиев и Александр Поветкин.

