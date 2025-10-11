Эксперт оценила шансы Яна победить чемпиона UFC Двалишвили в возможном реванше

Комментатор и аналитик Лаура Санко поделилась мнением о потенциальном реванше между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. В первом поединке победил грузин. По словам Санко, в случае организации боя пропасть между Яном и Двалишвили будет слишком большой, чтобы Пётр мог её закрыть. Эксперт подчеркнула, хотя Ян выглядел феноменально в их первом поединке, она сомневается, что он сможет кардинально изменить свой стиль, чтобы победить чемпиона, особенно учитывая, что Мераб продолжает прогрессировать.

«Да, Пётр выглядел феноменально. Но не знаю, сможет ли он настолько сильно измениться стилистически, особенно с учётом того, что Мераб продолжает становиться лучше. Слишком большая пропасть, чтобы её закрыть. У Мераба крепкий подбородок, а его защита становится всё лучше. Ранее стратегия против Мераба казалась очевидной — нокаутировать его, но он всегда находил способ вернуться к борьбе. Сейчас такая стратегия почти бессмысленна. Он продолжает развиваться как чемпион, добавляет новые приёмы, становится более опасным и при этом привлекательным для зрителей. Думаю, у него все шансы стать бойцом года», — сказала Санко на канале журналиста Майка Бона в YouTube.

