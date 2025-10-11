«Ничего не чувствую». Оливейра высказался о последствиях поражения в бою с Топурией

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра поделился информацией о своём самочувствии после поражения от Илии Топурии.

«Быстро вернулся к спаррингам – и сейчас тренируюсь как обычно. Не чувствую ни головной боли, ничего. Все говорили: «О, он будет чувствовать то, он будет чувствовать это». Нет, парни, ничего не чувствую. Просто продолжаю тренироваться, делаю это так же, как и всегда. Я в полном порядке, счастлив, а это, в конце концов, самое главное», – приводит слова Оливейры MMAFighting.

Напомним, поединок Топурии и Оливейры состоялся на турнире UFC 317 в июле и завершился победой грузинского бойца нокаутом в первом раунде.