Костя Цзю раскрыл, о чём говорил на встрече со Стивеном Сигалом

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю поделился подробностями встречи со знаменитым актёром Стивеном Сигалом.

«Незабываемая встреча со Стивеном Сигалом. Обсудили развитие спорта в России и мире. Для меня как человека, всей душой болеющего за детский спорт, его опыт и мудрость бесценны. Мы оба верим, спорт закаляет не только тело, но и характер. А здоровье нации — это её будущее.

И вот важная новость! Стивен Сигал согласился войти в попечительский совет моей школы! Для меня большая честь, что он поддерживает наш проект. На прощание подарил ему свои авторские чётки — как символ сосредоточенности и верности цели. Это начало новой главы. Вместе мы сможем больше!» — написал Константин на своей странице в социальных сетях.

