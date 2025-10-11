Видео: боец UFC Арман Царукян получил огромный торт на день рождения

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежим видео. Спортсмен показал, какой торт получил на свой день рождения. В субботу, 11 октября, Арману исполнилось 29 лет.

Арман Царукян получил огромный торт на день рождения:

В общей сложности Царукян принял участие в 25 поединках в ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. В следующем бою Арман сразится с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Спортсмены встретятся на турнире UFC Fight Night 264, который пройдёт 22 ноября.