Чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к Арману Царукяну

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в шутку обратился к российско-армянскому бойцу промоушена Арману Царукяну, который 11 октября отпраздновал 29-летие.

«Арман, я зол на тебя, потому что ты не звонишь мне, когда ешь этот торт в одиночку», — написал Двалишвили в комментариях к посту Царукяна в социальных сетях, где тот разрезает и ест торт.

Арман Царукян получил огромный торт на день рождения:

Царукян провёл 25 боёв в ММА, в которых добыл 22 победы и потерпел три поражения. В предстоящем поединке он встретится с новозеландцем Дэном Хукером. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 264, который пройдёт 22 ноября.