WWE Crown Jewel 2025 — результаты шоу

WWE Crown Jewel: результаты шоу, в котором Сина победил благодаря финишеру Андертейкера
В субботу, 11 октября, в австралийском городе Перт на стадионе «Перт Арена» состоялось очередное крупное реслинг-событие промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Crown Jewel. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты WWE Crown Jewel 2025

1. Бронсон Рид победил Романа Рейнса в поединке по правилам «австралийской уличной драки». В ходе боя вмешался Брон Брейккер для помощи Риду, а братья Усо выбежали на помощь Рейнсу, но по итогу Джей Усо случайно провёл финишер на Романе, что помогло Риду победить.

Джей Усо проводит «гарпун» Роману Рейнсу через стол

Фото: wwe.com

Бронсон Рид празднует победу

Фото: wwe.com

2. Стефани Вакер (чемпионка Raw) победила Тиффани Страттон (чемпионка SmackDown) и завоевала уникальный титул Crown Jewel, который разыгрывается раз в год на данном шоу.

Вакер проводит фирменный «поцелуй дьявола» на Страттон

Фото: wwe.com

3. Джон Сина победил Эй Джей Стайлза. По ходу поединка рестлеры неоднократно проводили коронные приёмы (финишеры) своих прошлых соперников. Джон победил после «тумбстоун пайлдрайвера», который проводит Андертейке, а затем сразу же провёл фирменный бросок. У Сины осталось всего четыре появления до конца карьеры.

«Тумбстоун пайлдрайвер» в исполнении Сины

Фото: wwe.com

Сина и Стайлз после приёма «Сестра Абигейл» в исполнении Джона

Фото: wwe.com

4. Риа Рипли и Ийо Скай победили «Кабуки Уорриорз» (Аска и Кайри Сейн).

Фото: wwe.com

5. Сет Роллинс (мировой чемпион WWE в тяжёлом весе) победил Коди Роудса (неоспоримого чемпиона WWE) и завоевал уникальный титул Crown Jewel, который разыгрывается раз в год на данном шоу.

«Летающий хэдбат» от Роллинса на Роудсе

Фото: wwe.com

