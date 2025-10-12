Фото: Ирина Алексеева вышла на бой на UFC Fight Night 261 с флагом России

В настоящий момент в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. Участие в спортивном мероприятии принимает российская спортсменка Ирина Алексеева. Противостоять ей будет бразильянка Беатрис Мескита.

Алексеева только что вышла на поединок с флагом Российской Федерации.

Фото: скриншот

В общей сложности на счету Алексеевой в ММА восемь боёв, в которых она одержала пять побед и потерпела три поражения. В активе её соперницы пять побед в пяти поединках.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира, где освещает все ключевые события.

