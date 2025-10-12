Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Ирина Алексеева вышла на бой на UFC Fight Night 261 с флагом России

Фото: Ирина Алексеева вышла на бой на UFC Fight Night 261 с флагом России
Комментарии

В настоящий момент в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. Участие в спортивном мероприятии принимает российская спортсменка Ирина Алексеева. Противостоять ей будет бразильянка Беатрис Мескита.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Беатрис Мескита (W) — Ирина Алексеева
12 октября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Беатрис Мескита
Окончено
SUB
Ирина Алексеева

Алексеева только что вышла на поединок с флагом Российской Федерации.

Фото: скриншот

В общей сложности на счету Алексеевой в ММА восемь боёв, в которых она одержала пять побед и потерпела три поражения. В активе её соперницы пять побед в пяти поединках.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира, где освещает все ключевые события.

Самый дорогой бой в смешанных единоборствах:

