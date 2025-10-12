Ирина Алексеева проиграла Беатрис Меските удушающим приёмом на UFC Fight Night 261

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках предварительного карда турнира прошёл бой, в котором встречались российская спортсменка Ирина Алексеева и представительница Бразилии Беатрис Мескита.

Поединок завершился победой бразильской спортсменки во втором раунде удушающим приёмом.

Для Алексеевой это поражение стало четвёртым в профессиональных смешанных единоборствах в девяти поединках и третьим подряд в UFC.

Что касается Мекситы, то бразильянка одержала шестую победу в профессиональных смешанных единоборствах в шести поединках.