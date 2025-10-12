Скидки
Арсланбек Махмудов одержал победу в бою с британцем Дэвидом Алленом

Арсланбек Махмудов одержал победу в бою с британцем Дэвидом Алленом
Российский боксёр Арсланбек Махмудов, выступающий в супертяжёлом весе, одержал победу в поединке с представителем Великобритании Дэвидом Алленом, являвшимся обладателем титула WBA Inter-Continental. Бой проходил в Шеффилде (Великобритания) и продлился всю дистанцию. Арсланбек победил единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Отборочные бои
Дэвид Аллен — Арсланбек Махмудов (W)
11 октября 2025, суббота. 23:45 МСК
Дэвид Аллен
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

Таким образом, Махмудов стал новым чемпионом WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе.

Отметим, по ходу боя судья снял с Арсланбека два балла.

Россиянину в настоящий момент 36 лет. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года. Эта победа стала для него 21-й в карьере. Также у него два поражения.

Дэвиду 33 года. Поражение в поединке с россиянином стала для него восьмым. Также у него 24 победы и две ничьи.

Арсланбек Махмудов провёл борцовскую схватку с медведем:

