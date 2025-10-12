Скидки
Алексеева потерпела третье поражение в UFC подряд

Комментарии

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках предварительного карда турнира прошёл бой, в котором встречались российская спортсменка Ирина Алексеева и представительница Бразилии Беатрис Мескита.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Беатрис Мескита (W) — Ирина Алексеева
12 октября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Беатрис Мескита
Окончено
SUB
Ирина Алексеева

Поединок завершился победой бразильской спортсменки во втором раунде удушающим приёмом.

Алексеева потерпела третье поражение в UFC подряд — ранее она проиграла Мелиссе Маллинс и Клаудии Сыгуле. Для россиянки этот поединок стал четвёртым в UFC после подписания контракта с лигой. Напомним, она стартовала в UFC с уверенной победы в поединке со Штефани Эггер.

Новости. Бокс/ММА
