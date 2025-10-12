Скидки
Жозе Альдо оставил перчатки перед публикой на турнире UFC. Ранее он завершил карьеру

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо на глазах родной публики в бразильском Рио-де-Жанейро оставил перчатки в октагоне, подтвердив окончательное завершение карьеры профессионального бойца смешанных единоборств.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в эти минуты в Рио-де-Жанейро проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261.

Альдо в качестве профессионала в ММА дебютировал в августе 2004 года, а в UFC — в апреле 2011 года. В своём рекорде Жозе имеет 32 победы, из которых 18 досрочных, и 10 поражений. Является рекордсменом по наибольшему количеству последовательных защит титула в истории UFC в полулёгком весе (семь).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира, где освещает все ключевые события.

