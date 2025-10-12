Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дейвисон Фигейреду победил Монтела Джексона раздельным решением, UFC Fight Night 261

Дейвисон Фигейреду победил Монтела Джексона в соглавном бою турнира UFC
Комментарии

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В соглавном бою турнира встречались бразилец Дейвисон Фигейреду и представитель США Монтел Джексон.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Дейвисон Фигейреду (W) — Монтел Джексон
12 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Дейвисон Фигейреду
Окончено
SD
Монтел Джексон

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца раздельным решением судей.

Напомним, в рамках предварительного карда россиянка Ирина Алексеева проиграла представительнице Бразилии Беатрис Меските. Поединок завершился победой бразильской спортсменки во втором раунде удушающим приёмом.

Главным событием вечера станет поединок Чарльза Оливейры из Бразилии с представителем Польши Матеушем Гамротом.

Материалы по теме
UFC Рио: Алексеева проиграла. А Оливейра растерзал Гамрота! \\
Live
UFC Рио: Алексеева проиграла. А Оливейра растерзал Гамрота! \\
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android