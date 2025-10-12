Дейвисон Фигейреду победил Монтела Джексона в соглавном бою турнира UFC

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В соглавном бою турнира встречались бразилец Дейвисон Фигейреду и представитель США Монтел Джексон.

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца раздельным решением судей.

Напомним, в рамках предварительного карда россиянка Ирина Алексеева проиграла представительнице Бразилии Беатрис Меските. Поединок завершился победой бразильской спортсменки во втором раунде удушающим приёмом.

Главным событием вечера станет поединок Чарльза Оливейры из Бразилии с представителем Польши Матеушем Гамротом.