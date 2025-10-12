Скидки
Чарльз Оливейра выиграл бой у Матеуша Гамрота в 2-м раунде удушающим приёмом, 12 октября 2025, UFC Fight Night 261

Чарльз Оливейра победил Матеуша Гамрота удушающим во втором раунде на турнире UFC
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках основного карда турнира прошёл главный бой шоу, в котором встречались экс-чемпион промоушена в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра встретился с представителем Польши Матеушем Гамротом.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

Бой завершился досрочно победой Оливейры во втором раунде удушающим приёмом.

Таким образом, 35-летний Оливейра имеет профессиональный рекорд в ММА — 36-11. На счету 34-летнего Гамрота 25 побед и четыре поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 317 в июле, Оливейра проиграл нокаутом грузину Илии Топурии. Гамрот в мае на UFC on ESPN 68 победил единогласным судейским решением словака Людовита Клейна. Изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако азербайджанец отказался от выступления из-за травмы ноги.

Чемпионы UFC из России:

