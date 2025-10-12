Результаты турнира UFC Fight Night 261 с главным боем Оливейра — Гамрот
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках основного карда турнира прошёл главный бой шоу, в котором экс-чемпион промоушена в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра победил представителя Польши Матеуша Гамрота во втором раунде удушающим приёмом.
Результаты остальных боёв турнира:
- Дейвесон Фигередо победил Монтела Джексона раздельным решением.
- Джоэл Альварез победил Висенте Люке единогласным решением.
- Марио Пинто победил Джонату Диниза техническим нокаутом.
- Каан Офли победил Рикардо Рамоса удушающим приёмом.
- Майкл Асвелл победил Лукаса Алмейду техническим нокаутом.
- Джафэл Фильо победил Клэйтона Карпентера болевым приёмом на руку.
- Витор Петрино победил Томаса Петерсена нокаутом.
- Биа Мескита победила Ирину Алексееву удушающим приёмом.
- Лукас Роча победил Стюарта Николла единогласным решением.
- Джулия Поластри победила Каролину Ковалькевич техническим нокаутом.
- Луан Ласерда победил Саймона Оливейру болевым приёмом на руку.
