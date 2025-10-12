Результаты турнира UFC Fight Night 261 с главным боем Оливейра — Гамрот

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках основного карда турнира прошёл главный бой шоу, в котором экс-чемпион промоушена в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра победил представителя Польши Матеуша Гамрота во втором раунде удушающим приёмом.

Результаты остальных боёв турнира:

Дейвесон Фигередо победил Монтела Джексона раздельным решением.

Джоэл Альварез победил Висенте Люке единогласным решением.

Марио Пинто победил Джонату Диниза техническим нокаутом.

Каан Офли победил Рикардо Рамоса удушающим приёмом.

Майкл Асвелл победил Лукаса Алмейду техническим нокаутом.

Джафэл Фильо победил Клэйтона Карпентера болевым приёмом на руку.

Витор Петрино победил Томаса Петерсена нокаутом.

Биа Мескита победила Ирину Алексееву удушающим приёмом.

Лукас Роча победил Стюарта Николла единогласным решением.

Джулия Поластри победила Каролину Ковалькевич техническим нокаутом.

Луан Ласерда победил Саймона Оливейру болевым приёмом на руку.