Результаты турнира UFC Fight Night 261 с главным боем Оливейра — Гамрот

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках основного карда турнира прошёл главный бой шоу, в котором экс-чемпион промоушена в лёгком весе (70 кг) бразилец Чарльз Оливейра победил представителя Польши Матеуша Гамрота во втором раунде удушающим приёмом.

Результаты остальных боёв турнира:

  • Дейвесон Фигередо победил Монтела Джексона раздельным решением.
  • Джоэл Альварез победил Висенте Люке единогласным решением.
  • Марио Пинто победил Джонату Диниза техническим нокаутом.
  • Каан Офли победил Рикардо Рамоса удушающим приёмом.
  • Майкл Асвелл победил Лукаса Алмейду техническим нокаутом.
  • Джафэл Фильо победил Клэйтона Карпентера болевым приёмом на руку.
  • Витор Петрино победил Томаса Петерсена нокаутом.
  • Биа Мескита победила Ирину Алексееву удушающим приёмом.
  • Лукас Роча победил Стюарта Николла единогласным решением.
  • Джулия Поластри победила Каролину Ковалькевич техническим нокаутом.
  • Луан Ласерда победил Саймона Оливейру болевым приёмом на руку.
Чарльз Оливейра победил Матеуша Гамрота удушающим во втором раунде на турнире UFC
