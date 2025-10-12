«С Холлоуэем за пояс BMF». Оливейра после победы над Гамротом назвал следующего соперника

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра после своей победы на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро заявил, что хочет встретиться в октагоне с бывшим чемпионом промоушена и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.

Пояс BMF присуждается не по стандартным рейтингам, а за выдающуюся зрелищность и стойкость бойца. Он не является частью стандартной системы чемпионских поясов дивизионов.

«Чарльз Оливера против Макса Холлоуэя за пояс BMF. Давайте сделаем это», — сказал Оливейра сразу после поединка.

Соперником Оливейры в Рио-де-Жанейро был польский атлет Матеугш Гамрот. Чарльз победил с помощью удушающего приёма во втором раунде.