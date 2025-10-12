Бонусы турнира UFC Fight Night 261: cразу четыре лучших выступления бразильцев

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 261, который прошёл в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Все бонусы за лучшие выступления получили бразильцы.

Бонусы турнира UFC Fight Night 261

$ 50 тыс. за своё выступление в Бразилии получили Джулия Поластри, Беатрис Мескита, Витор Петрино и Чарльз Оливейра.

Бразильянка Поластри встречалась с польской спортсменской Каролиной Ковалькевич, победив техническим нокаутом в третьем раунде. Соотечественница Поластри Мескита сражалась с россиянкой Ириной Алексеевой и победила Алексееву удушающим приёмом во втором раунде. Бразилец Петрино в начале третьего раунда нокаутировал Томаса Петерсена. Звёздный бразилец Оливейра во втором раунде при помощи удушающего приёма победил поляка Матеуша Гамрота.