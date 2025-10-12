Скидки
Бокс/ММА

Бонусы турнира UFC Fight Night 261 — Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бонусы турнира UFC Fight Night 261: cразу четыре лучших выступления бразильцев
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 261, который прошёл в ночь на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Все бонусы за лучшие выступления получили бразильцы.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

Бонусы турнира UFC Fight Night 261

$ 50 тыс. за своё выступление в Бразилии получили Джулия Поластри, Беатрис Мескита, Витор Петрино и Чарльз Оливейра.

Бразильянка Поластри встречалась с польской спортсменской Каролиной Ковалькевич, победив техническим нокаутом в третьем раунде. Соотечественница Поластри Мескита сражалась с россиянкой Ириной Алексеевой и победила Алексееву удушающим приёмом во втором раунде. Бразилец Петрино в начале третьего раунда нокаутировал Томаса Петерсена. Звёздный бразилец Оливейра во втором раунде при помощи удушающего приёма победил поляка Матеуша Гамрота.

