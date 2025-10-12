Чарльз Оливейра обновил сразу три рекорда UFC после победы над Матеушем Гамротом

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра после своей победы над польским атлетом Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро обновил сразу три рекорда промоушена.

Оливейра после удачно проведённого удушающего приёма записал в свой актив 21-ю досрочную победу. У ближайшего к нему преследователя Джима Миллера — 19. Также это 17-й выигранный поединок сабмишеном, у Джима Миллера, располагающегося на второй строчке, — 13.

И последний обновлённый Чарльзом рекорд — по полученным бонусам. В Рио-де-Жанейро Оливейра получил свой 21-й бонус по итогам боя, укрепив своё лидерство. У Дональда Серроне 18 бонусов.