Макс Холлоуэй отреагировал на вызов Чарльза Оливейры

33-летний американский боец и бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй отреагировал на вызов 35-летнего бразильца Чарльза Оливейры.

«Мы слышали его вызов… Это было бы забавно. У нас с ним давние отношения. Он винит в поражении какую-то травму. Думаю, сейчас мы с этим разберёмся. Моей руке становится лучше, так что мне просто осталось дождаться медицинского допуска», — сказал Холлоуэй во время трансляции на платформе Kick.

Чарльз бросил вызов Максу сразу после своей победы на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро над польским атлетом Матеушем Гамротом, которого одолел удушающим приёмом.