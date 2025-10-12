Скидки
«Энтони, иду за тобой!» Арсланбек Махмудов вызвал Джошуа на бой

Российский боксёр-профессионал Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO), являющийся новым чемпионом WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе, после поединка с британцем Дэвидом Алленом бросил вызов на поединок двукратному чемпиону Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2025. Отборочные бои
Дэвид Аллен — Арсланбек Махмудов (W)
11 октября 2025, суббота. 23:45 МСК
Дэвид Аллен
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

«Энтони Джошуа, где ты, парень? Я иду за тобой. Мы уже общались с ним в социальных сетях. Он дал мне слово, что будет драться со мной в следующем году. Я готов, брат», — сказал Махмудов после боя.

Махмудов на боксёрском вечере на стадионе «Утилита Арена» в Шеффилде, Англия, который прошёл 11 октября, единогласным решением завоевал титул в поединке с Дэвидом Алленом.

