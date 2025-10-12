Скидки
«Что за пахота нас ждёт». Пётр Ян вылетел на сборы для подготовки к следующему бою в UFC

«Что за пахота нас ждёт». Пётр Ян вылетел на сборы для подготовки к следующему бою в UFC
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян выложил в социальных сетях видеоролик из салона самолёта, где заявил, что вылетает на сборы для подготовки к новому поединку в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Братва, не теряйте, мы с Кайрой вылетели… Что за пахота нас ждёт», — обратился к подписчикам Пётр.

Вместе с Яном вылетел тренер Кайрат Нурмаганбетов.

Ранее российский атлет дал согласие на реванш с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой
Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой
