Непобеждённый Эннис дебютировал в новом весе победой нокаутом в первом раунде

28-летний непобеждённый чемпион мира по версиям IBF и WBA в полусреднем весе Джарон Эннис (35-0, 31 KO) дебютировал в первом среднем весе в поединке с ангольский боксёром Уисмой Лимой.

Фото: Matchroom Boxing

Эннис закончил поединок в первом раунде, нокаутировав Лиму до истечения двух минут.

Фото: Matchroom Boxing

В предыдущем поединке, который состоялся в апреле 2025 года, Джарон также одержал досрочную победу, но уже над экс-чемпионом мира Эймантасом Станионисом.

Эннис дебютировал в профессионалах в 19-летнем возрасте в 2016 году. Его первым соперником стал соотечественник Кори Малдрю, которого он одолел нокаутом. Первую победу судейским решением Джарон одержал только в шестом поединке, закончив предыдущие досрочно.