Бокс/ММА Новости

«Часть меня умерла». Порье — о завершении карьеры

«Часть меня умерла». Порье — о завершении карьеры
Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье, завершивший карьеру, ответил о том, как чувствует себя после ухода из ММА.

— Дастин, насколько сильно ты скучаешь по боям?
— Каждый день, как только я просыпаюсь. Я занимался этим на протяжении двух десятилетий, посвящая этому свою жизнь… Часть меня умерла, — написал Порье в социальной сети Х.

Дастин завершил карьеру после поражения в поединке с Максом Холлоуэем. В общей сложности Порье за время карьеры в ММА одержал победу в 30 поединках, а в 10 потерпел поражение. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

