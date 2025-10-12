«Пойдём за историческим вторым поясом». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Махачевым

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию со своим соотечественником и топовым бойцом промоушена Даны Уайта Исламом Махачевым в преддверии поединка Ислама с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Так и прошла вся наша жизнь, бок о бок в зале, помогая друг другу стать лучше и сильнее. Скоро пойдём за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается», — подписал фото Нурмагомедов.

Титульный бой Махачева и Делла Маддалены состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на крупном номерном турнире UFC 322.