«Пойдём за историческим вторым поясом». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Махачевым

«Пойдём за историческим вторым поясом». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Махачевым
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию со своим соотечественником и топовым бойцом промоушена Даны Уайта Исламом Махачевым в преддверии поединка Ислама с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Так и прошла вся наша жизнь, бок о бок в зале, помогая друг другу стать лучше и сильнее. Скоро пойдём за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается», — подписал фото Нурмагомедов.

Титульный бой Махачева и Делла Маддалены состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на крупном номерном турнире UFC 322.

