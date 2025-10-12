Скидки
Соннен: Перейра действительно хочет испытать себя против Джона Джонса

Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен считает, что чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра действительно желает провести поединок с американцем Джоном Джонсом.

«Алекс действительно хочет испытать себя против Джонса. И это очень похвально. Если Перейра подерётся с Джонсом, деньги не будут играть в этом решающей роли. Верю, что Алекс и правда намерен узнать, сможет ли побить Джона», – сказал Соннен в видео на своем Youtube-канале.

Напомним, 38-летний Джонс объявил о завершении карьеры в июне 2025 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, американец нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

