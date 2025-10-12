«Великолепный бой». Дастин Порье выступил за организацию боя Оливейра — Холлоуэй

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между экс-чемпионами организации, соотечественником Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз и Макс за титул BMF – это великолепный бой», — написал Порье в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 318 в июне, Холлоуэй победил Порье единогласным судейским решением. Оливейра на UFC Fight Night 261 в октябре «задушил» поляка Матеуша Гамрота.

Ранее Макс Холлоуэй отреагировал на вызов Чарльза Оливейры.

