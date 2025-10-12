Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Великолепный бой». Дастин Порье выступил за организацию боя Оливейра — Холлоуэй

«Великолепный бой». Дастин Порье выступил за организацию боя Оливейра — Холлоуэй
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между экс-чемпионами организации, соотечественником Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз и Макс за титул BMF – это великолепный бой», — написал Порье в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 318 в июне, Холлоуэй победил Порье единогласным судейским решением. Оливейра на UFC Fight Night 261 в октябре «задушил» поляка Матеуша Гамрота.

Ранее Макс Холлоуэй отреагировал на вызов Чарльза Оливейры.

Материалы по теме
Макс Холлоуэй отреагировал на вызов Чарльза Оливейры

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android