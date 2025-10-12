Скидки
Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Оливейры в бою с Гамротом

Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Оливейры в бою с Гамротом
Комментарии

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу бывшего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры в бою с поляком Матеушем Гамртотом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 октября, на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершился победой Оливейры удушающим приемом во втором раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

«Боже мой! Дю Бронкс!» — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Дастин Порье выступил за организацию боя за титул BMF между Оливейрой и Максом Холлоуэем.

«Великолепный бой». Дастин Порье выступил за организацию боя Оливейра — Холлоуэй

Чарльз Оливейра показал видео из тренажёрного зала в Лас-Вегасе

