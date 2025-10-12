Эдди Хирн назвал сроки следующего боя Дмитрия Бивола

Эдди Хирн, сопромоутер объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о сроках следующего боя россиянина.

«У Бивола была операция. Он находится на этапе восстановления травмы, который проходит отлично. Мы планируем поединок в начале 2026 года», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своем последнем бою, состоявшемся в феврале, Бивол нанес первое поражение в карьере соотечественнику Артуру Бетербиеву, став абсолютным чемпионом мира, после чего освободил титул WBC, перешедший к американцу Дэвиду Бенавидесу.

