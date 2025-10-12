«Жду тебя». Двалишвили обратился к Фигейреду после победы бразильца на UFC Fight Night 261
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили прокомментировал победу бразильского экс-чемпиона Дейвисона Фигейреду в поединке с американцем Монтелом Джексоном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Дейвисон Фигейреду (W) — Монтел Джексон
12 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Дейвисон Фигейреду
Окончено
SD
Монтел Джексон
«Поздравляю, Дейвисон Фигейреду! Великолепное выступление против топ-соперника. Я жду тебя», — написал Двалишвили в социальной сети X (ранее Twitter).
Дейвисону Фигейреду 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году, становился чемпионом в наилегчайшем весе (до 57 кг). Всего на его счету в организации 14 побед, пять поражений и одна ничья.
