Бенавидес: я потряс Бивола в нашем последнем спарринге

Чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес объяснил, почему, по его мнению, он одержит победу в поединке с лидером дивизиона россиянином Дмитрием Биволом.

«Если ты потряс кого-то в спарринге, сможешь потрясти и в бою. Много с ним спарринговал, потряс его в последнем спарринге. Тогда мне было всего 22 года, он же намного опытнее. Но мне хватило опыта, чтобы сделать это. Сейчас я умнее и универсальнее», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Ring Champs with Ak & Barak.

Ранее Эдди Хирн назвал сроки следующего боя Дмитрия Бивола.

