Кака поздравил Чарльза Оливейру с победой на турнире UFC в Рио-де-Жанейро
Поделиться
Звёздный бразильский футболист Кака встретился с бывшим чемпионом UFC соотечественником Чарльзом Оливейрой на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Напомним, в главном бою турнира Оливейра сразился с поляком Матеушем Гамротом и победил удушающим приёмом во втором раунде.
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот
Кака поздравил Оливейру и сделал совместное фото.
Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2025
-
19:28
-
19:14
-
19:01
-
18:25
-
18:00
-
17:11
-
17:02
-
16:51
-
15:32
-
14:20
-
13:59
-
12:52
-
11:55
-
10:29
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
06:41
-
04:30
-
04:08
-
02:52
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:32
-
00:00
- 11 октября 2025
-
23:18
-
22:19
-
22:00
-
21:52
-
21:18
-
20:13
-
19:30
-
19:07
-
18:59