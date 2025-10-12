Кака поздравил Чарльза Оливейру с победой на турнире UFC в Рио-де-Жанейро

Звёздный бразильский футболист Кака встретился с бывшим чемпионом UFC соотечественником Чарльзом Оливейрой на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, в главном бою турнира Оливейра сразился с поляком Матеушем Гамротом и победил удушающим приёмом во втором раунде.

Кака поздравил Оливейру и сделал совместное фото.

Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.