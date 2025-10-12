Скидки
Российский экс-боец UFC: Двалишвили победит Умара Нурмагомедова в реванше

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов высказался о потенциальном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) организации между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

«Умар Нурмагомедов может попробовать снова. Но Мераб затащит и победит по очкам. Двалишвили надо вырубать. Передышать или перебороть — не вариант. Умару не хватило выносливости. Мераб на это и рассчитывал. Хабиб и Хамзат нашли универсальный путь к победе. Так и у Мераба. Они шансов не дают своим оппонентам», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

