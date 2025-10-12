Скидки
Джеймс Тони назвал боксёра, способного победить Бивола

Джеймс Тони назвал боксёра, способного победить Бивола
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Джеймс Тони назвал боксёра, который, по его мнению, победит лидера полутяжёлого веса (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола.

«Дэвид Бенавидес активнее и сильнее бьёт. Он нокаутирует Бивола», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу Mill City Boxing.

Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе. В настоящий момент является чемпионом мира по версии WBC.

Комментарии
