Экс-боец UFC Магомедов оценил шансы Гэтжи в бою с Топурией

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов высказался о потенциальном чемпионском поединке в легком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.
«Топурия проедется по нему. Против Топурии сейчас может выйти только борец серьезного уровня. А боксировать с ним… Илия вырубил Макса Холлоуэя и унес его. Когда он вырубил Александра Волкановски, я думал, что ему повезло. А когда он убрал Макса, я понял, что он реальный талант», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.
