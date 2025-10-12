Карлос Ульберг оценил шансы Хукера в бою с Царукяном

Австралийский боец UFC Карлос Ульберг высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и соотечественником Дэном Хукером, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Люди считают Царукяна фаворитом? У Дэна однозначно есть шанс, он обладает широким арсеналом и опытом. Он знает, как правильно действовать в любой ситуации. Его бой с Арманом будет большим», — сказал Ульберг в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.