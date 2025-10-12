Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Карлос Ульберг оценил шансы Хукера в бою с Царукяном

Карлос Ульберг оценил шансы Хукера в бою с Царукяном
Комментарии

Австралийский боец UFC Карлос Ульберг высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и соотечественником Дэном Хукером, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Люди считают Царукяна фаворитом? У Дэна однозначно есть шанс, он обладает широким арсеналом и опытом. Он знает, как правильно действовать в любой ситуации. Его бой с Арманом будет большим», — сказал Ульберг в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.

Материалы по теме
Гамрот дал прогноз на бой Царукян — Хукер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android