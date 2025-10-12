Скидки
«Может стать проблемой». Дариуш назвал средневеса UFC, способного дать бой Чимаеву

Американский боец UFC Бенеил Дариуш считает, что бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) соотечественник Шон Стрикленд мог бы составить конкуренцию действующему обладателю титула Хамзату Чимаеву.

«Из тех, кого я знаю, лучшим борцом является Шон Стрикленд. Люди скажут: «Шон? Шон даже не борется!». Но я тренировался с этим парнем. У Стрикленда отличная борьба, он умеет вставать после тейкдаунов, очень сильный. Он может стать проблемой для Чимаева. К тому же у него хорошая выносливость», — сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Новости. Бокс/ММА
