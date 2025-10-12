«Мастер-класс». Энтони Петтис – о победе Оливейры в бою с Гамротом

Экс-чемпион UFC американец Энтони Петтис прокомментировал победу бывшего обладателя титула в легком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры в бою с поляком Матеушем Гамртотом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 октября, на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершился победой Оливейры удушающим приемом во втором раунде.

«Мастер-класс, Чарльз Оливейра», — написал Петтис в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее экс-претендент на титул UFC Дастин Порье выступил за организацию боя между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем.

