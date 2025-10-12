«Мастер-класс». Энтони Петтис – о победе Оливейры в бою с Гамротом
Поделиться
Экс-чемпион UFC американец Энтони Петтис прокомментировал победу бывшего обладателя титула в легком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры в бою с поляком Матеушем Гамртотом.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 октября, на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершился победой Оливейры удушающим приемом во втором раунде.
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот
«Мастер-класс, Чарльз Оливейра», — написал Петтис в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее экс-претендент на титул UFC Дастин Порье выступил за организацию боя между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем.
Семь мощных фактов о Чарльзе Оливейре
Комментарии
- 12 октября 2025
-
22:46
-
22:34
-
21:55
-
21:05
-
20:43
-
20:26
-
20:20
-
19:28
-
19:14
-
19:01
-
18:25
-
18:00
-
17:11
-
17:02
-
16:51
-
15:32
-
14:20
-
13:59
-
12:52
-
11:55
-
10:29
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
06:41
-
04:30
-
04:08
-
02:52
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:32
-
00:00
- 11 октября 2025
-
23:18
-
22:19