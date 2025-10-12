«Он выгорел». Американский тренер назвал причину поражения Канело в бою с Кроуфордом

Американский тренер Анхель Гарсия прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок боксёров состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Ничего не отнимаю у Кроуфорда, но Канело выглядел так, словно он выгорел. У него было три поединка за один год. И это много, учитывая то время, которое он выступает», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее стало известно, что Альварес перенёс операцию после поражения от Кроуфорда.

Материалы по теме Сауль Альварес перенёс операцию после поражения от Кроуфорда — The Ring

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда