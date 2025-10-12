Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Кроуфорда сказал, сколько боёв может провести американец перед уходом из бокса

Тренер Кроуфорда сказал, сколько боёв может провести американец перед уходом из бокса
Комментарии

Брайан Макинтайр, тренер чемпиона мира в пяти весовых категориях Теренса Кроуфорда, высказался о сроках ухода американца из бокса.

«Хочу, чтобы он провёл время с семьёй. Его долго не было дома. И это давит на вас… Должен ли он завершить карьеру? Эта победа [над Саулем Альваресом] выглядела так легко, чёрт, вы понимаете, он может провести ещё два-три боя. В тренировочном лагере нам приходится сложнее», — сказал Макинтайр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Он становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме
«Он выгорел». Американский тренер назвал причину поражения Канело в бою с Кроуфордом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android