Тренер Кроуфорда сказал, сколько боёв может провести американец перед уходом из бокса

Брайан Макинтайр, тренер чемпиона мира в пяти весовых категориях Теренса Кроуфорда, высказался о сроках ухода американца из бокса.

«Хочу, чтобы он провёл время с семьёй. Его долго не было дома. И это давит на вас… Должен ли он завершить карьеру? Эта победа [над Саулем Альваресом] выглядела так легко, чёрт, вы понимаете, он может провести ещё два-три боя. В тренировочном лагере нам приходится сложнее», — сказал Макинтайр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Он становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.