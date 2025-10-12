Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев отреагировал на дебют Джарона Энниса в его дивизионе

Бахрам Муртазалиев отреагировал на дебют Джарона Энниса в его дивизионе
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал успешный дебют американца Джарона Энниса в его дивизионе.

Напомним, 12 октября в Филадельфии (США) Эннис встретился с ангольцем Уисмой Лимой, победив техническим нокаутом в первом раунде.

«Я готов», — написал Муртазалиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Джарону Эннису 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2024-м стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – объединённым чемпионом. Всего на его счету 35 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
У Цзю и Муртазалиева самый конкурентный дивизион. Добавилась ещё одна суперзвезда
У Цзю и Муртазалиева самый конкурентный дивизион. Добавилась ещё одна суперзвезда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android