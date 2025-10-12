Бахрам Муртазалиев отреагировал на дебют Джарона Энниса в его дивизионе

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал успешный дебют американца Джарона Энниса в его дивизионе.

Напомним, 12 октября в Филадельфии (США) Эннис встретился с ангольцем Уисмой Лимой, победив техническим нокаутом в первом раунде.

«Я готов», — написал Муртазалиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Джарону Эннису 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2024-м стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – объединённым чемпионом. Всего на его счету 35 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.