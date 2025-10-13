Руслан Магомедов: у Волкова есть все шансы стать чемпионом UFC

Бывший боец UFC россиянин Руслан Магомедов считает, что соотечественник Александр Волков способен одержать победу над действующим чемпионом организации в тяжелом весе (до 120 кг) британцем Томом Аспиналлом.

«Надо колени вставлять. Том будет нырять под руки, надо его встречать коленями, чтобы не было желания подходить. У Александра есть все шансы стать чемпионом, он единственный, кто может привезти пояс. И ещё сам по себе парень хороший. Не звезда в образе. Простой парень. Мне это нравится», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Волков сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.