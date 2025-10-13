Скидки
«Спасибо штрафам соперниц за перевес». Яна Сантос рассказала о покупке недвижимости

«Спасибо штрафам соперниц за перевес». Яна Сантос рассказала о покупке недвижимости
Российский боец UFC Яна Сантос иронично высказалась о покупке недвижимости в социальных сетях.

«Только что купила классную недвижимость в России. Спасибо за это штрафам моих соперниц за проваленные взвешивания. Так что поменяла своё мнение — продолжайте драться с перевесом, мне же лучше. Спасибо UFC за то, что помогают мне с инвестициями», — написала Сантос.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США), Сантос победила единогласным судейским решением Мэйси Чиассон. Отметим, что американка провалила взвешивание и отдала сопернице 25% гонорара.

Яна Сантос победила американку Мэйси Чиассон на турнире UFC 320

Куницкая в шутку ударила мужа ногой

