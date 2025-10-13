Камил Гаджиев сказал, когда Чимаев может перейти в полутяжёлый вес UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном переходе чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

«Считаю, что он проведёт две защиты в 84 кг, полностью вычистит дивизион и варианта, кроме как подниматься в 93 кг за неким наследием, уже не будет. В ближайшие полтора года примерно вот так случится», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.