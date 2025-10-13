Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Готовился 12 дней». Тренер Гамрота рассказал о решении поляка принять бой с Оливейрой

Комментарии

Майк Браун, тренер легковеса UFC Матеуша Гамрота, рассказал о решении поляка принять бой на коротком уведомлении против бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

«Три недели назад Матеуш прилетел во Флориду, чтобы начать подготовку к главному бою турнира UFC 9 ноября. Но второй день в Америке он узнал, что Физиев снялся с боя с Чарльзом Оливейрой. Как солдат, жаждущий битвы, он ухватился за возможность сразиться с бразильской легендой. И через несколько дней добился этого.

Матеуш упорно готовился 12 дней, а затем запрыгнул в самолёт до Бразилии и воспользовался шансом. Выход в клетку — это всегда риск, и на этот раз риск не оправдался. Бой сложился не в нашу пользу, но Гамрот сохранил воинский дух и стремление», — написал Браун в социальных сетях.

Комментарии
